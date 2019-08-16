Командир экстренно севшего А321 сказал, что стесняется публичности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Дамир Юсупов сказал, что стесняется своей известности, которую он получил в связи с аварией.

"Непривычно. Я стесняюсь", - сказал он журналистам в пятницу в ответ на вопрос, что он чувствует, когда ему пишут незнакомые люди и называют его героем.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.