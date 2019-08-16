Эксперт оценил ситуацию со штатными орнитологами в российских аэропортах

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Количество аэропортов, где есть штатные должности специалистов-орнитологов, не превышает 10-15% от общего числа аэропортов в РФ, сообщил РИА Новости руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

"Должности специалистов-орнитологов в российских аэропортах сократили после развала Советского Союза, но это было 30 лет назад. Сейчас где-то в 10-15% российских аэропортов имеют штатные должности специалистов по авиационной орнитологии, но есть другая проблема – это должности не всегда занимают специалисты с биологическим образованием. Часто это отставные и пенсионного возраста работники других специальностей гражданской авиации. Это тоже большая проблема", - пояснил Рыжов.

Эксперт уточнил, что в РФ на данный момент около 250 аэропортов.