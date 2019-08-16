Эксперт оценил ситуацию со штатными орнитологами в российских аэропортах

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Количество аэропортов, где есть штатные должности специалистов-орнитологов, не превышает 10-15% от общего числа аэропортов в РФ, сообщил РИА Новости руководитель Отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
"Должности специалистов-орнитологов в российских аэропортах сократили после развала Советского Союза, но это было 30 лет назад. Сейчас где-то в 10-15% российских аэропортов имеют штатные должности специалистов по авиационной орнитологии, но есть другая проблема – это должности не всегда занимают специалисты с биологическим образованием. Часто это отставные и пенсионного возраста работники других специальностей гражданской авиации. Это тоже большая проблема", - пояснил Рыжов.
Эксперт уточнил, что в РФ на данный момент около 250 аэропортов.
Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.