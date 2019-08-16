Суд обязал "Росгосцирк" выплатить компенсацию директору ростовского цирка

После этого Резниченко подал в суд на "Росгосцирк", требуя выплатить ему 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: по его словам, он был уволен 25 сентября 2018 года в связи с сокращением штата.

Суд посчитал, что "Росгосцирк" не предоставил достоверных доказательств о предложении Резниченко уволиться в связи с выявленными финансовыми нарушениями, вследствие чего признал несоответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения о том, что финансовые нарушения в деятельности Ротовского цирка подтверждены актом ревизионной комиссии Росгосцирка, финансовые нарушения в деятельности Ростовского цирка произошли по вине и при участии Резниченко, что на момент публикации руководство Росгосцирка предложило ему уволиться в связи с его причастностью к финансовым нарушениям.