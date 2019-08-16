Суд обязал "Росгосцирк" выплатить компенсацию директору ростовского цирка

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Кировский районный суд Ростова-на-Дону обязал "Росгосцирк" выплатить директору Ростовского цирка Дмитрию Резниченко 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за распространение порочащей его честь информации, следует из судебного решения.
РИА Новости 28 февраля прошлого года со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка сообщало, что Резниченко предложено покинуть должность из-за серьезных финансовых нарушений, которые якобы выявила финансовая проверка, подкрепив актом ревизионной комиссии.
После этого Резниченко подал в суд на "Росгосцирк", требуя выплатить ему 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда: по его словам, он был уволен 25 сентября 2018 года в связи с сокращением штата.
Суд посчитал, что "Росгосцирк" не предоставил достоверных доказательств о предложении Резниченко уволиться в связи с выявленными финансовыми нарушениями, вследствие чего признал несоответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию сведения о том, что финансовые нарушения в деятельности Ротовского цирка подтверждены актом ревизионной комиссии Росгосцирка, финансовые нарушения в деятельности Ростовского цирка произошли по вине и при участии Резниченко, что на момент публикации руководство Росгосцирка предложило ему уволиться в связи с его причастностью к финансовым нарушениям.
"Суд… определяет размер компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей с ответчика Федеральное казенное предприятие "Российская государственная цирковая компания", поскольку данную сумму суд считает разумной. Размер компенсации в 5 миллионов рублей, заявленный истцом, суд считает завышенным", - отмечается в решении.