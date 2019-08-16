В ДНР заявили о размещении техники ВСУ у Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции и жилых домов в подконтрольном Киеву населенном пункте Пищевик, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики укрепляют позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.
"Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенном пункте Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, чтобы скрыть перемещение техники, украинские силовики продолжают глушить сигналы БПЛА миссии ОБСЕ. "Кроме этого, в районе Парасковеевки (под контролем Киева – ред.) боевики из 30-й бригады пытались скрыть сосредоточенные в населенном пункте технику и вооружение путем обстрела БПЛА миссии из стрелкового оружия", - добавили в оборонном ведомстве.
С 21 июля в Донбассе действует новое перемирие. Оно впервые включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения вблизи населенных пунктов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru