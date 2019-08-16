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РИА Новости

В ДНР заявили о размещении техники ВСУ у Донецкой фильтровальной станции

11:54 16.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСнаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику вблизи Донецкой фильтровальной станции и жилых домов в подконтрольном Киеву населенном пункте Пищевик, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики укрепляют позиции вблизи Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.
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"Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение минских договоренностей, вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенном пункте Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, чтобы скрыть перемещение техники, украинские силовики продолжают глушить сигналы БПЛА миссии ОБСЕ. "Кроме этого, в районе Парасковеевки (под контролем Киева – ред.) боевики из 30-й бригады пытались скрыть сосредоточенные в населенном пункте технику и вооружение путем обстрела БПЛА миссии из стрелкового оружия", - добавили в оборонном ведомстве.
С 21 июля в Донбассе действует новое перемирие. Оно впервые включает в себя дополнительные меры по его обеспечению. Среди них запрет на ведение любого вида огня, размещение тяжелого вооружения вблизи населенных пунктов.
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