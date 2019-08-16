В Приморье вызванные тайфуном дожди сохранятся на выходных

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Дожди, которые принес в Приморье тайфун "Кроса", сохранятся в регионе на выходных даже после ухода вихря, сообщает Примгидромет.

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Шесть сел Красноармейского района и одно Уссурийского городского округа отрезаны непогодой. По данным синоптиков, тайфун проходит по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.

"В предстоящую субботу интенсивность осадков в Приморье начнёт постепенно уменьшаться. По мере продвижения тропического шторма "Кроса" на северо-восток, вихрь будет интенсивно заполняться и завтра в конце дня покинет Японское море и уйдёт в Тихий океан. Ближайшей ночью дожди пройдут на большей территории Приморья, наиболее интенсивные — в восточных районах", - говорится в сообщении.

Днём 17 августа в крае сохранятся небольшие и умеренные дожди. Во Владивостоке ночью будет дождь, в первой половине дня существенных осадков не ожидается, а во второй половине — вновь небольшой дождь.