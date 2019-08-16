В Новосибирске эвакуировали крупный торговый центр

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Около тысячи человек эвакуированы из торгового центра "Сан Сити" в Новосибирске после поступившей информации о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Новосибирской области.

"Около тысячи человек эвакуированы из "Сан Сити". Эвакуированы также находящиеся в деловом центре. Возгорания не было. Поступило сообщение о минировании объекта", - сказал собеседник агентства.