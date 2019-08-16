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РИА Новости

Стало известно, когда пассажиры аварийно севшего А321 получат компенсацию

11:03 16.08.2019
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© АГН "Москва"Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва"
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 авг - РИА Новости. Пассажиры аварийно севшего в Подмосковье самолета "Уральских авиалиний" смогут получить компенсацию в течение 14 дней, сообщается в пятницу на сайте перевозчика.
"Выплата компенсации будет произведена на указанные вами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления", - говорится в обращении авиакомпании к пассажирам.
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Отмечается, что перевозчик предлагает компенсацию в размере 100 тысяч рублей, для ее получения необходимо подать заявление, которое можно скачать на сайте авиапредприятия.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
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