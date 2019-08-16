Стало известно, когда пассажиры аварийно севшего А321 получат компенсацию

"Выплата компенсации будет произведена на указанные вами банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней с даты получения заявления", - говорится в обращении авиакомпании к пассажирам.

Отмечается, что перевозчик предлагает компенсацию в размере 100 тысяч рублей, для ее получения необходимо подать заявление, которое можно скачать на сайте авиапредприятия.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.