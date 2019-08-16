В Каспийском море нашли новые фрагменты азербайджанского истребителя

"Специалисты Военно-морских сил Турции обнаружили новые фрагменты упавшего в Каспийское море самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана и, в соответствии с погодными условиями, поиски тела пилота и "черного ящика" самолета продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и, вероятно, упал в Каспийское море. Были организованы поиски пилота. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.