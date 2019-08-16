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РИА Новости
Школа волонтера

В Новосибирске завершился окружной форум волонтеров "Добро за Уралом"

10:34 16.08.2019
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© Правительство Новосибирской областиВ Новосибирске завершился Окружной форум волонтеров "Добро за Уралом"
В Новосибирске завершился Окружной форум волонтеров Добро за Уралом
© Правительство Новосибирской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Торжественное закрытие окружного форума "Добро за Уралом" прошло в Новосибирске 15 августа, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".
В мероприятии приняли участие волонтеры из Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Они записали видеообращение и передали эстафету добровольцам следующего окружного форума, который будет проходить с 10 по 13 сентября в Ростовской области и объединит Приволжский и Южный федеральные округа.
В день закрытия участники посетили тренинг "Эффективная коммуникация", где изучили основные ошибки в коммуникации и освоили техники управления эмоциями. Разделившись на команды, добровольцы рисовали части картины на тему волонтерства, которые в конце тренинга объединили в одно большое полотно.
Руководитель благотворительного проекта "Мечтай со мной" Марат Сафин провел для добровольцев деловую игру, в которой участники самостоятельно проработали все этапы организации "Дня мечты": от поиска потенциальных партнеров до просчета сметы исполнения желания.

Окружной форум собрал замечательных людей, которые готовы отдавать часть себя и своего сердца другим. Они этим гордятся и делают это бескорыстно и искренне. Вы досказываете своим трудом, насколько востребована в России возможность быть добрым. Отсюда и само слово доброволец", ‒ сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на церемонии закрытия.

Форум объединил 400 человек – волонтеров и руководителей добровольческих объединений, лидеров социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, а также участников конкурса "Доброволец России" и представителей органов исполнительной власти субъектов страны, курирующих волонтерскую деятельность в федеральных округах.
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