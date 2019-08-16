В Новосибирске завершился окружной форум волонтеров "Добро за Уралом"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Торжественное закрытие окружного форума "Добро за Уралом" прошло в Новосибирске 15 августа, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".

В мероприятии приняли участие волонтеры из Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Они записали видеообращение и передали эстафету добровольцам следующего окружного форума, который будет проходить с 10 по 13 сентября в Ростовской области и объединит Приволжский и Южный федеральные округа.

В день закрытия участники посетили тренинг "Эффективная коммуникация", где изучили основные ошибки в коммуникации и освоили техники управления эмоциями. Разделившись на команды, добровольцы рисовали части картины на тему волонтерства, которые в конце тренинга объединили в одно большое полотно.

Руководитель благотворительного проекта "Мечтай со мной" Марат Сафин провел для добровольцев деловую игру, в которой участники самостоятельно проработали все этапы организации "Дня мечты": от поиска потенциальных партнеров до просчета сметы исполнения желания.

Окружной форум собрал замечательных людей, которые готовы отдавать часть себя и своего сердца другим. Они этим гордятся и делают это бескорыстно и искренне. Вы досказываете своим трудом, насколько востребована в России возможность быть добрым. Отсюда и само слово доброволец", ‒ сказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на церемонии закрытия.