ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 14 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 24 единицы", - добавили в ведомстве.