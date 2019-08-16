Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T09:57Z
https://ria.ru/20190816/1557560366.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/75/1557437548_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_f71bf9212097306e75db34b8b5c42af4.jpg
РИА Новости

ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:57 16.08.2019
412
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенная крыша дома в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о девяти нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 01:01РИА Новости
В команде Зеленского разработают план "возвращения" Крыма и Донбасса
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 14 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 24 единицы", - добавили в ведомстве.
000242
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва призвала мировое сообщество прекратить выгораживать ВСУ в Донбассе
РИА
Новости
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
ВСУ пытались проникнуть на позиции ополчения в Донбассе, заявили в ДНР
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали возможную цель нарушения силовиками перемирия в Донбассе
Лента
новостей
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Прокуратура ДНР квалифицировала обстрел Горловки как теракт
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
В Дании возмутились идеей Трампа купить Гренландию
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР расследуют около 550 дел по военным преступлениям Киева в Донбассе
Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
В ДНР заявили о размещении техники ВСУ у Донецкой фильтровальной станции
Эльбрус
Пропавшего в горах КБР шестилетнего мальчика из Башкирии нашли живым
Украинский военный
Силовики сосредотачивают тяжелое вооружение в Донбассе, заявили в ЛНР
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Иран не давал гарантий, что освобожденный танкер не направится в Сирию
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Украинские власти построят временный мост в Станице Луганской
Военнослужащие армии Украины
Силовики 140 раз нарушили действующее перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские военные
В ДНР заявили об обстреле окраин Горловки украинскими силовиками
Последствия обстрела в Донецкой области
ВСУ усилили обстрелы жилых районов ДНР, заявили в республике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния