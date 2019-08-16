В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих. Об этом Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, следует настороженно относиться к отзывам, переполненным общими фразами или, наоборот, подробными фактами. В фейковых отзывах также слишком часто упоминается название компании, поскольку специалисты знают, что это увеличивает продажи.

"Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. <…> Копирайтер вряд ли будет уточнять детали и тратить на это время, потому что пишет такие отзывы пачками, и поэтому отзывы из-под его руки получаются поверхностными", — сказал замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Однако иногда отзыв содержит подробную информацию, которая, как правило, недоступна покупателю. В этом случае автором может быть работник самой компании, объяснили в Роскачестве.