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РИА Новости

В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов

09:08 16.08.2019 (обновлено: 09:16 16.08.2019)
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Эксперты Роскачества объяснили, как при выборе товара или услуг в Сети отличить "фальшивые" отзывы от настоящих. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
Так, следует настороженно относиться к отзывам, переполненным общими фразами или, наоборот, подробными фактами. В фейковых отзывах также слишком часто упоминается название компании, поскольку специалисты знают, что это увеличивает продажи.
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"Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. <…> Копирайтер вряд ли будет уточнять детали и тратить на это время, потому что пишет такие отзывы пачками, и поэтому отзывы из-под его руки получаются поверхностными", — сказал замглавы Роскачества Илья Лоевский.
Однако иногда отзыв содержит подробную информацию, которая, как правило, недоступна покупателю. В этом случае автором может быть работник самой компании, объяснили в Роскачестве.
Специалисты советуют изучить большое количество отзывов перед серьезной покупкой, при этом обращать внимание на факты, а не оценочные суждения. Рекомендуется также связаться с авторами сообщений для уточнения деталей.
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