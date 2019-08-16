На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами

КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Восемь человек доставлены в медучреждения после автоаварии в Апшеронском районе Краснодарского края, организована проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Авария произошла в районе 34-го километра автодороги Майкоп – Туапсе около 03:30... в районе хутора Зазулин… Водитель автомобиля Kia допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "Лада Веста". В результате дорожной аварии в ЦРБ Апшеронского района для проведения обследования было доставлено восемь человек, четыре из которых дети", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.