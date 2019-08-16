В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Варан тяжело ранил супружескую пару пожилых австралийцев, которые пытались защитить свою собаку, сообщает телеканал АВС.
Нападение рептилии произошло на севере штата Квинсленд.
14 августа, 15:27РИА НовостиНа Филиппинах крокодил съел десятилетнего мальчика
Владелец пса, пытавшийся отогнать гигантскую ящерицу, получил тяжелые ранения ног и рук и был доставлен в больницу на вертолете. Его жена также пострадала от укусов.
Собака породы джек-рассел-терьер погибла в схватке с вараном.