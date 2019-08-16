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РИА Новости

Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку

08:12 16.08.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Суд обязал больницу на Камчатке выплатить 1,4 миллиона рублей местному жителю, которому в ходе операции сломали руку, сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.
Отмечается, что местный житель подал в суд иск с требованиями о компенсации морального вреда с больницы. Он сломал руку и обратился в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского", где ему провели операцию по установке титановой пластины.
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"По прошествии двух лет фиксатор удалили, но сразу после его удаления пациент стал испытывать новую боль и дискомфорт в руке. По результатам рентгеновского исследования установлено, что во время операции ему был причинен перелом кости ниже перелома, полученного ранее. М. проведена повторная операция с установкой бывшей в употреблении пластины. Спустя несколько месяцев М. стал испытывать болевые ощущения в месте перелома. В ходе проведения рентгеновского исследования установлен разлом пластины", - говорится в сообщении.
После этого мужчину снова госпитализировали.
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"В общей сложности в пользу истца взыскано 1 400 185 рублей 51 копейка", - отмечает суд.
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