Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку

Отмечается, что местный житель подал в суд иск с требованиями о компенсации морального вреда с больницы. Он сломал руку и обратился в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского", где ему провели операцию по установке титановой пластины.

"По прошествии двух лет фиксатор удалили, но сразу после его удаления пациент стал испытывать новую боль и дискомфорт в руке. По результатам рентгеновского исследования установлено, что во время операции ему был причинен перелом кости ниже перелома, полученного ранее. М. проведена повторная операция с установкой бывшей в употреблении пластины. Спустя несколько месяцев М. стал испытывать болевые ощущения в месте перелома. В ходе проведения рентгеновского исследования установлен разлом пластины", - говорится в сообщении.