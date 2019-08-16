Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Суд обязал больницу на Камчатке выплатить 1,4 миллиона рублей местному жителю, которому в ходе операции сломали руку, сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.
Отмечается, что местный житель подал в суд иск с требованиями о компенсации морального вреда с больницы. Он сломал руку и обратился в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского", где ему провели операцию по установке титановой пластины.
"По прошествии двух лет фиксатор удалили, но сразу после его удаления пациент стал испытывать новую боль и дискомфорт в руке. По результатам рентгеновского исследования установлено, что во время операции ему был причинен перелом кости ниже перелома, полученного ранее. М. проведена повторная операция с установкой бывшей в употреблении пластины. Спустя несколько месяцев М. стал испытывать болевые ощущения в месте перелома. В ходе проведения рентгеновского исследования установлен разлом пластины", - говорится в сообщении.
После этого мужчину снова госпитализировали.
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Он обратился с жалобой на некачественное лечение в страховую компанию "Согаз-Мед". Эксперты установили многочисленные дефекты, допущенные в результате неправильных действий медиков.
"В общей сложности в пользу истца взыскано 1 400 185 рублей 51 копейка", - отмечает суд.