Еще одного пострадавшего при взрывах под Ачинском выписали из больницы

По данным ведомства, в результате ЧП пострадали 39 человек и один погиб. Амбулаторно осмотрен 31 пациент, госпитализированы восемь, в четверг двое из них были выписаны.

"Одного пациента выписали сегодня из Ачинской межрайонной больницы. Сегодня планируется к выписке еще один пациент", - сказал собеседник агентства.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.