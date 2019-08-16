В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"16-17 августа в Томпонском районе ожидается установление чрезвычайно высокого V класса, в Нюрбинском районе высокого IV класса пожароопасности леса", - отмечают синоптики.

Вместе с тем, по прогнозам Якутского УГМС, в эти дни на большей территории республики ожидаются осадки. В столице Якутии в пятницу с утра идет проливной дождь.

"В Якутске временами дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью + 14-16, днем + 18-20 градусов", - говорится в сообщении.