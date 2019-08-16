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РИА Новости

В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

05:59 16.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"16-17 августа в Томпонском районе ожидается установление чрезвычайно высокого V класса, в Нюрбинском районе высокого IV класса пожароопасности леса", - отмечают синоптики.
Тушение лесных пожаров
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Вместе с тем, по прогнозам Якутского УГМС, в эти дни на большей территории республики ожидаются осадки. В столице Якутии в пятницу с утра идет проливной дождь.
"В Якутске временами дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью + 14-16, днем + 18-20 градусов", - говорится в сообщении.
На 17 и 18 августа синоптики также прогнозируют дожди, существует вероятность грозы с сильными ветрами. В горах заметно похолодает.
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