В Туве произошло смертельное ДТП с грузовиком

КРАСНОЯРСК, 16 авг - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-21074 въехал во впереди идущий ЗИЛ на трассе в Туве, в результате погибли четыре человека - трое взрослых и подросток, сообщает МВД республики.
По ее данным, инцидент произошел поздно вечером в четверг в Кызыльском районе Тувы.
15 августа, 18:05РИА НовостиВ центре Москвы автомобиль выехал на остановку
"По предварительным данным, установлено, что 61-летний водитель автомашины марки "ВАЗ-21074", двигаясь в восточном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомашиной "ЗИЛ-130", двигавшейся в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и три пассажира легковой автомашины: женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток", - говорится в сообщении.
По данным главка, все погибшие проживали в селе Ийи-Тал.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.