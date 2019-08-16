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РИА Новости

На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна "Кроса"

03:41 16.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" в порту Владивостока. 24 января 2019
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев в порту Владивостока. 24 января 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.
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"Из-за тайфуна "Кроса", который оказывает негативное влияние на погоду в Приморском крае, в местах дислокации сил ТОФ на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза введен режим повышенной штормовой готовности. Дожди сопровождаются сильным ветром до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина порывы до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье до 4-5 метров", - говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погоды на боевых кораблях флота, в пунктах базирования приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены средства борьбы за живучесть, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.
В период прохождения тайфуна скорректировано использование самолётов и вертолётов морской авиации, плановые полёты осуществляются по фактической погоде, корабли и суда возвращены в пункты постоянной дислокации.
"Ухудшение погоды существенно не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - отмечают в ТОФ.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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