На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду, высокие волны в море, а также опасный подъем воды в реках. При этом, по данным синоптиков, тайфун пройдет по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.

"Из-за тайфуна "Кроса", который оказывает негативное влияние на погоду в Приморском крае, в местах дислокации сил ТОФ на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза введен режим повышенной штормовой готовности. Дожди сопровождаются сильным ветром до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина порывы до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье до 4-5 метров", - говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды на боевых кораблях флота, в пунктах базирования приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому. Проверены средства борьбы за живучесть, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период прохождения тайфуна скорректировано использование самолётов и вертолётов морской авиации, плановые полёты осуществляются по фактической погоде, корабли и суда возвращены в пункты постоянной дислокации.