В некоторых районах Приморья выпало до 70 процентов месячной нормы дождей

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Тайфун "Кроса" за ночь принес в районы Приморья 70% месячной нормы дождей, сообщили РИА Новости в Примгидромете.

"Днем 15 августа и ночью 16 августа на западе и юго-западе края прошли сильные дожди, близкие к категории опасного метеорологического явления, с количеством 30-47 мм за 12 часов и менее. В Хасанском районе прошел очень сильный дождь с общим количеством 125 мм (70% месячной нормы)", - рассказали в Примгидромете.

Синоптики в четверг сообщили, что тропический шторм будет смещаться по более восточной из предполагаемых ранее траекторий - над восточной половиной Японского моря, а ночью 17 августа он выйдет уже к западному побережью острова Хоккайдо, заполнившись на 10-15 гПа.

Ожидается, что в восточных районах Приморья он вызовет сильные, местами очень сильные дожди, которые будут кратковременными.

При этом специалисты отмечают, что не менее опасная ситуация складывается на западе и юго-западе Приморья, где бывший тропический шторм "Лекима" и "Кроса" обостряют малоподвижный атмосферный фронт, под влиянием которого минувшей ночью уже прошли интенсивные дожди.