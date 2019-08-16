В некоторых районах Приморья выпало до 70 процентов месячной нормы дождей

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Тайфун "Кроса" за ночь принес в районы Приморья 70% месячной нормы дождей, сообщили РИА Новости в Примгидромете.
"Днем 15 августа и ночью 16 августа на западе и юго-западе края прошли сильные дожди, близкие к категории опасного метеорологического явления, с количеством 30-47 мм за 12 часов и менее. В Хасанском районе прошел очень сильный дождь с общим количеством 125 мм (70% месячной нормы)", - рассказали в Примгидромете.
Синоптики в четверг сообщили, что тропический шторм будет смещаться по более восточной из предполагаемых ранее траекторий - над восточной половиной Японского моря, а ночью 17 августа он выйдет уже к западному побережью острова Хоккайдо, заполнившись на 10-15 гПа.
Ожидается, что в восточных районах Приморья он вызовет сильные, местами очень сильные дожди, которые будут кратковременными.
При этом специалисты отмечают, что не менее опасная ситуация складывается на западе и юго-западе Приморья, где бывший тропический шторм "Лекима" и "Кроса" обостряют малоподвижный атмосферный фронт, под влиянием которого минувшей ночью уже прошли интенсивные дожди.
В Примгидромете сообщили, что днем 16 августа и ночью 17 августа на большей территории Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах с количеством 50 мм и более за 12 часов. Наиболее интенсивные дожди вероятны в западных районах (Уссурийский, Черниговский, Октябрьский, Хорольский), а также местами на восточном побережье.