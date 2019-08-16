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РИА Новости

В аэропорту Праги назвали способ защиты самолетов от мелких птиц

03:18 16.08.2019
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© AP Photo / Petr David JosekПолицейские в аэропорту в Праге
Полицейские в аэропорту в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 15 авг – РИА Новости. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела уже 40 лет охраняют от мелких птиц и животных специально выдрессированные орлы, соколы и ястребы. Представитель аэропорта Дениса Гейтманкова рассказала РИА Новости, что хищные птицы за последние годы позволили исключить серьезные инциденты.
Самолет А321 "Уральских авиалиний", который в четверг выполнял рейс из Жуковского в Симферополь, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели нарушило его работу, лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали.
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"Сейчас в распоряжении входящих в штат аэропорта сокольничих находится 13 хищных птиц – орлов, соколов, ястребов, канюков (или сарычей) и ястребов-перепелятников. Вместе с сокольничими они несут службу в течение всего светового дня, то есть летом, например, от пяти часов утра и до девяти часов вечера", - сказала Гейтманкова.
В обязанности сокольничего входит объезд по периметру аэродрома и контроль как за воздухом, где могут появиться птицы, так и за землей, на которой главную потенциальную опасность представляют зайцы. Воздушное пространство над полосами взлета и прилета также контролируют сотрудники диспетчерского пункта аэродрома, которые находятся в непрерывной связи с сокольничим.
"Как только сокольничий получает от диспетчера команду на выезд на поле аэродрома, он садится в автомобиль вместе с собакой и одной из дрессированных птиц и едет выполнять задание. Прибыв на поле, сокольничий выпускает из машины собаку и птицу, которая усаживается на крыше автомобиля. Если стаи птиц или мелких животных нет в прямой видимости, их может обнаружить собака. После этого взлетает дрессированный крылатый хищник и отпугивает обнаруженных птиц или животных, а также попутно может поймать, например, мышь себе "на обед". Вся операция занимает считанные секунды или максимально пару минут", - рассказала Гейтманкова.
По ее словам, каждую из "работающих" на аэродроме птиц-хищников с детства воспитывали местные сокольничие.
"Поэтому контакт у них на уровне обмена взглядами, слова излишни", - отмечает Гейтманкова.
Момент попадания птиц в двигатель А321 в Подмосковье
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