В аэропорту Праги назвали способ защиты самолетов от мелких птиц

"Как только сокольничий получает от диспетчера команду на выезд на поле аэродрома, он садится в автомобиль вместе с собакой и одной из дрессированных птиц и едет выполнять задание. Прибыв на поле, сокольничий выпускает из машины собаку и птицу, которая усаживается на крыше автомобиля. Если стаи птиц или мелких животных нет в прямой видимости, их может обнаружить собака. После этого взлетает дрессированный крылатый хищник и отпугивает обнаруженных птиц или животных, а также попутно может поймать, например, мышь себе "на обед". Вся операция занимает считанные секунды или максимально пару минут", - рассказала Гейтманкова.