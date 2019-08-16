В России за сутки потушили почти 22 тысячи гектаров лесных пожаров

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 934 гектара, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 934 гектара", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно данным, на полночь 16 августа в РФ действовало 148 лесных пожаров на площади 244 556 гектаров, по которым вели активное тушение. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Красноярском крае (122 946 гектаров), в Иркутской области (111 748 гектаров).
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.