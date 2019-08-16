В России за сутки потушили почти 22 тысячи гектаров лесных пожаров

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 934 гектара, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 934 гектара", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным, на полночь 16 августа в РФ действовало 148 лесных пожаров на площади 244 556 гектаров, по которым вели активное тушение. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Красноярском крае (122 946 гектаров), в Иркутской области (111 748 гектаров).