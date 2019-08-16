Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У нас на ближайшее время запланирован разговор", - сказал он журналистам.
По словам Трампа, чем дольше идет торговая война, тем "крепче становится экономика" США. При этом он считает, что она не продлится долго.
Торговый конфликт между США и Китаем резко обострился в первые дни августа, когда Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов в год. ЦБ Китая 5 августа опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря, а в минувшую среду еще почти на 0,5%, приблизив курс нацвалюты к психологической отметке 7 юаней за доллар. Эта мера Китая привела к опасениям того, что страна может использовать валютный курс в качестве инструмента в торговой войне с США, хотя её власти заявляли, что не собираются этого делать.