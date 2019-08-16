Главы МИД Финляндии и Дании планируют обсудить отношения с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Отношения с Россией, Арктику и ситуацию в Персидском заливе обсудит министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в пятницу со своим датским коллегой и евродепутатом Йеппе Кофодом, сообщает финский МИД.

"Страны Северной Европы являются ближайшими международными партнерами для Финляндии, и в последние годы это сотрудничество достигло хорошего прогресса во многих секторах. Я с нетерпением ожидаю много интересных и продуктивных переговоров во время моего визита в Данию", - говорит Хаависто, его слова приводятся в сообщении министерства.

Главы МИД обсудят актуальные вопросы ЕС, цели председательства Финляндии в ЕС, отношения с Россией, вопросы Арктики и ситуацию в Персидском заливе.