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РИА Новости

Главы МИД Финляндии и Дании планируют обсудить отношения с Россией

00:24 16.08.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — РИА Новости. Отношения с Россией, Арктику и ситуацию в Персидском заливе обсудит министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в пятницу со своим датским коллегой и евродепутатом Йеппе Кофодом, сообщает финский МИД.
"Страны Северной Европы являются ближайшими международными партнерами для Финляндии, и в последние годы это сотрудничество достигло хорошего прогресса во многих секторах. Я с нетерпением ожидаю много интересных и продуктивных переговоров во время моего визита в Данию", - говорит Хаависто, его слова приводятся в сообщении министерства.
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Главы МИД обсудят актуальные вопросы ЕС, цели председательства Финляндии в ЕС, отношения с Россией, вопросы Арктики и ситуацию в Персидском заливе.
Хаависто также посетит парламент Дании, где встретится с членами комитета по иностранным делам и комитета по европейским делам, уточняется в сообщении.
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АрктикаЕвросоюзДанияФинляндияРоссияВ мире
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