В теле стрелка из Дейтона нашли следы наркотиков

На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

© AP Photo / John Minchillo На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, устроившего стрельбу в американском штате Огайо следы кокаина, антидепрессантов и алкоголя, сообщает телеканал Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, устроившего стрельбу в американском штате Огайо следы кокаина, антидепрессантов и алкоголя, сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные полиции.

Стрельба в городе Дейтон произошла в ночь 7 августа: 24-летний Коннор Беттс был почти сразу застрелен полицейскими, однако успел убить девять человек и ранить более 30.

При осмотре тела стрелка были также обнаружен пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления, сообщил судмедэксперт.