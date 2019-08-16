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РИА Новости

В теле стрелка из Дейтона нашли следы наркотиков

00:16 16.08.2019
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© AP Photo / John MinchilloНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, устроившего стрельбу в американском штате Огайо следы кокаина, антидепрессантов и алкоголя, сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные полиции.
Стрельба в городе Дейтон произошла в ночь 7 августа: 24-летний Коннор Беттс был почти сразу застрелен полицейскими, однако успел убить девять человек и ранить более 30.
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При осмотре тела стрелка были также обнаружен пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления, сообщил судмедэксперт.
Мотивы преступления все еще не установлены.
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00:16В теле стрелка из Дейтона нашли следы наркотиков
00:12Росприроднадзор нашел незаконную свалку рядом с аэропортом Жуковский
00:09В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
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