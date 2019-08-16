Российского туриста депортировали с Бали

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российского туриста депортировали с индонезийского острова Бали, так как виза путешественника оказалась просроченной на семь месяцев, Российского туриста депортировали с индонезийского острова Бали, так как виза путешественника оказалась просроченной на семь месяцев, сообщает News.detik.com

Россиянин прибыл на остров 11 декабря 2018 года. Он жил на курорте Джимбаран. Когда путешественника обнаружила иммиграционная служба, выяснилось, что уже семь месяцев он находится в стране нелегально.

Турист сообщил, что его обокрали и он жил на деньги, которые присылала ему семья, соответственно, средств на авиабилет у него нет.