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РИА Новости
Туризм

Российского туриста депортировали с Бали

05:37 16.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТуристы катаются на лодке у побережья острова Бали
Туристы катаются на лодке у побережья острова Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российского туриста депортировали с индонезийского острова Бали, так как виза путешественника оказалась просроченной на семь месяцев, сообщает News.detik.com
Россиянин прибыл на остров 11 декабря 2018 года. Он жил на курорте Джимбаран. Когда путешественника обнаружила иммиграционная служба, выяснилось, что уже семь месяцев он находится в стране нелегально.
Турист сообщил, что его обокрали и он жил на деньги, которые присылала ему семья, соответственно, средств на авиабилет у него нет.
Вернуться на родину путешественнику помогло российское посольство. Россиянину запретили въезд в Индонезию в течение шести месяцев.
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