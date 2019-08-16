Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:39Z
https://ria.ru/20190816/1557546562.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155756/52/1557565294_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_349e4761c6c9a0b8419726e43f508885.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: фестиваль пиратов, "Миссис Россия" и Путин на мотоцикле

09:00 16.08.2019 (обновлено: 16:39 16.08.2019)
19986
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Rodrigo Abd

Участницы Панамериканских игр позируют во время турнира по бодибилдингу, впервые ставшего частью соревновательной программы.

Участницы Панамериканских игр в Лиме, Перу
1 из 30

Участницы Панамериканских игр позируют во время турнира по бодибилдингу, впервые ставшего частью соревновательной программы.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку спустя несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
2 из 30

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку спустя несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.

Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской
3 из 30

Президент России Владимир Путин, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / STR

Туристы на верблюдах в пустыне китайского уезда Дуньхуан.

Туристы на верблюдах в пустыне в Дуньхуане, Китай
4 из 30

Туристы на верблюдах в пустыне китайского уезда Дуньхуан.

© AFP 2019 / STR
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Участницы в финале конкурса "Миссис Россия — 2019" в Москве.

Финал конкурса Миссис Россия 2019
5 из 30

Участницы в финале конкурса "Миссис Россия — 2019" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© AFP 2019 / Richard Bouhet

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез в Индийском океане.

Люди смотрят извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон
6 из 30

Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез в Индийском океане.

© AFP 2019 / Richard Bouhet
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Девушки принимают участие в областном чемпионате по болотному футболу в белорусской Домбровке.

Женщины во время игры в болотный футбол у села Домбровка, Беларуссия
7 из 30

Девушки принимают участие в областном чемпионате по болотному футболу в белорусской Домбровке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© AFP 2019 / dpa/Stefan Sauer

Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвинов во время визита в Океанографический музей в Штральзунде.

Канцлер Германии Ангела Меркель принимает участие в кормлении пингвинов в Штральзунде, Северная Германия
8 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвинов во время визита в Океанографический музей в Штральзунде.

© AFP 2019 / dpa/Stefan Sauer
© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis

Греческие фермеры спасают ульи от лесных пожаров близ Псахны.

Фермеры несут ульи во время лесного пожара на острове Эвия, Греция
9 из 30

Греческие фермеры спасают ульи от лесных пожаров близ Псахны.

© AFP 2019 / Angelos Tzortzinis
© AFP 2019 / Ander Gillenea

Участники мероприятий во время "пиратского захвата" порта в городе Сан-Себастьян.

Участники фестиваля Pirata Abordaia в испанском городе Сан-Себастьян
10 из 30

Участники мероприятий во время "пиратского захвата" порта в городе Сан-Себастьян.

© AFP 2019 / Ander Gillenea
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Дикая лошадь близ села Кашкаранцы в Мурманской области.

Дикая лошадь близ села Кашкаранцы Терского района в Мурманской области
11 из 30

Дикая лошадь близ села Кашкаранцы в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Санкт-Петербурге.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Санкт-Петербурге
12 из 30

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на всероссийском этапе конкурса "Авиадартс" в Рязанской области.

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на всероссийском этапе конкурса Авиадартс под Рязанью
13 из 30

Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на всероссийском этапе конкурса "Авиадартс" в Рязанской области.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Inquam Photos / George Calin

Участники массовых антиправительственных протестов на улицах Бухареста.

Участники протеста против румынского правительства в Бухаресте
14 из 30

Участники массовых антиправительственных протестов на улицах Бухареста.

© REUTERS / Inquam Photos / George Calin
© AP Photo / Fareed Khan

Пакистанская семья пробирается через затопленную в результате муссонных дождей улицу в Карачи.

Затопленная в результате муссонных дождей улица Карачи, Пакистан
15 из 30

Пакистанская семья пробирается через затопленную в результате муссонных дождей улицу в Карачи.

© AP Photo / Fareed Khan
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Экипаж боевой машины десанта БМД-4М "Садовница" команды армии России на старте четвертого этапа конкурса "Десантный взвод" в Псковской области.

Экипаж боевой машины десанта БМД-4М Садовница команды армии России на старте четвертого этапа конкурса Десантный взвод в Псковской области
16 из 30

Экипаж боевой машины десанта БМД-4М "Садовница" команды армии России на старте четвертого этапа конкурса "Десантный взвод" в Псковской области.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, в Государственном музее-заповеднике Херсонес Таврический перед открытием III ежегодного Международного фестиваля оперы и балета Херсонес
17 из 30

Президент России Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Звездное небо над Кубанью во время метеорного потока Персеиды.

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
18 из 30

Звездное небо над Кубанью во время метеорного потока Персеиды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Председатель правительства Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая по кличке Айк, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая по кличке Айк в резиденции Горки
19 из 30

Председатель правительства Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая по кличке Айк, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Aly Song

Жители Шанхая во время тайфуна "Лекима", обрушившегося на Китай.

Жители Шанхая во время тайфуна Лекима, обрушившегося на Китай. 10 августа 2019
20 из 30

Жители Шанхая во время тайфуна "Лекима", обрушившегося на Китай.

© REUTERS / Aly Song
© REUTERS / Tyrone Siu

Полицейские применяют слезоточивый газ во время протестов в Гонконге.

Полиция применяет слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге, Китай
21 из 30

Полицейские применяют слезоточивый газ во время протестов в Гонконге.

© REUTERS / Tyrone Siu
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Паломники празднуют Медовый Спас, купаясь в водах Голубой криницы. Ежегодно к этому источнику в Белоруссии приезжают тысячи верующих: его вода считается целебной.

Люди стоят в источнике Голубая криница на праздновании Медового Спаса в Белоруссии
22 из 30

Паломники празднуют Медовый Спас, купаясь в водах Голубой криницы. Ежегодно к этому источнику в Белоруссии приезжают тысячи верующих: его вода считается целебной.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© AFP 2019 / Aaref Watad

Сирийские мальчики стреляют из игрушечного оружия во время празднования Курбан-байрама.

Сирийские дети играют с пластиковыми ружьями в Идлибе
23 из 30

Сирийские мальчики стреляют из игрушечного оружия во время празднования Курбан-байрама.

© AFP 2019 / Aaref Watad
© AP Photo / Francisco Gentico

Мигрант читает Коран на борту испанского гуманитарного судна Open Arms, дрейфовавшего две недели близ острова Лампедуза из-за отсутствия разрешения на заход в территориальные воды европейских стран.

Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
24 из 30

Мигрант читает Коран на борту испанского гуманитарного судна Open Arms, дрейфовавшего две недели близ острова Лампедуза из-за отсутствия разрешения на заход в территориальные воды европейских стран.

© AP Photo / Francisco Gentico
© AFP 2019 / Wahyudi

Индонезийские пожарные во время тушения лесов на острове Суматра.

Тушение лесных пожаров на Суматре, Индонезия
25 из 30

Индонезийские пожарные во время тушения лесов на острове Суматра.

© AFP 2019 / Wahyudi
© AFP 2019 / Hazem Bader

Посетительница израильского пляжа Калия на берегу Мертвого моря.

Женщины на пляже Каля на Мертвом море
26 из 30

Посетительница израильского пляжа Калия на берегу Мертвого моря.

© AFP 2019 / Hazem Bader
© AP Photo / Martin Meissner

Копия диплодока в реальном размере, установленная в центре немецкого Бохума.

Прохожие возле копии динозавра диплодока в натуральную величину в центре города Бохум, Германия
27 из 30

Копия диплодока в реальном размере, установленная в центре немецкого Бохума.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Восход Луны над горным городом Калаврита в Греции.

Горнолыжный подъемник на горе Хелмос на фоне восходящей луны недалеко от города Калаврита, Греция
28 из 30

Восход Луны над горным городом Калаврита в Греции.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Девушки позируют на сцене во время празднования Дня физкультурника в Москве.

Девушки позируют на сцене в рамках празднования Дня физкультурника в Москве
29 из 30

Девушки позируют на сцене во время празднования Дня физкультурника в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Туман над колокольней Никольского собора в Калязине — частично затопленном городе в Тверской области.

Затопленная водами Угличского водохранилища колокольня Никольского собора
30 из 30

Туман над колокольней Никольского собора в Калязине — частично затопленном городе в Тверской области.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
2191043520
Обсудить 3
Фото
Популярные комментарии
Про пожары и избиения полицией митингующих могли бы фото и в России сделать, а не индонезийские или гонконгские события освещать.
16 августа, 13:48
mmirko.bellotti
3000010
В чём "лучшесть" этих фото? Довольно таки посредственные фотографии. А зашкварные волки - это вообще апогей банальщины.
16 августа, 13:54
mmirko.bellotti
3000010
Рекомендуем
Михаил Боярский
"Пустое место": Боярский жестко раскритиковал Бузову
РИА
Новости
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Лента
новостей
Новейший беспилотник Охотник впервые пролетел в паре с истребителем
Минобороны показало полет беспилотника "Охотник" в паре с истребителем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью на мероприятии в Стамбуле
Эрдоган "сделал ставку на Путина" и победил Трампа
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Предупреждающая табличка рядом с подземным хранилищем газа во Львовской области Украины
План-капкан. Киев нашел способ выжить без транзита российского газа
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния