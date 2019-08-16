Лучшие фото недели: фестиваль пиратов, "Миссис Россия" и Путин на мотоцикле

Участницы Панамериканских игр позируют во время турнира по бодибилдингу, впервые ставшего частью соревновательной программы.
Участницы Панамериканских игр позируют во время турнира по бодибилдингу, впервые ставшего частью соревновательной программы.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку спустя несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку спустя несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский.
Президент России Владимир Путин, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.
Президент России Владимир Путин, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время участия в международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе.
Туристы на верблюдах в пустыне китайского уезда Дуньхуан.
Участницы в финале конкурса "Миссис Россия — 2019" в Москве.
Участницы в финале конкурса "Миссис Россия — 2019" в Москве.
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез в Индийском океане.
Девушки принимают участие в областном чемпионате по болотному футболу в белорусской Домбровке.
Девушки принимают участие в областном чемпионате по болотному футболу в белорусской Домбровке.
Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвинов во время визита в Океанографический музей в Штральзунде.
Канцлер Германии Ангела Меркель кормит пингвинов во время визита в Океанографический музей в Штральзунде.
Греческие фермеры спасают ульи от лесных пожаров близ Псахны.
Участники мероприятий во время "пиратского захвата" порта в городе Сан-Себастьян.
Участники мероприятий во время "пиратского захвата" порта в городе Сан-Себастьян.
Дикая лошадь близ села Кашкаранцы в Мурманской области.
Дикая лошадь близ села Кашкаранцы в Мурманской области.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Санкт-Петербурге.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Санкт-Петербурге.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на всероссийском этапе конкурса "Авиадартс" в Рязанской области.
Самолеты МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" на всероссийском этапе конкурса "Авиадартс" в Рязанской области.
Участники массовых антиправительственных протестов на улицах Бухареста.
Участники массовых антиправительственных протестов на улицах Бухареста.
Пакистанская семья пробирается через затопленную в результате муссонных дождей улицу в Карачи.
Пакистанская семья пробирается через затопленную в результате муссонных дождей улицу в Карачи.
Экипаж боевой машины десанта БМД-4М "Садовница" команды армии России на старте четвертого этапа конкурса "Десантный взвод" в Псковской области.
Экипаж боевой машины десанта БМД-4М "Садовница" команды армии России на старте четвертого этапа конкурса "Десантный взвод" в Псковской области.
Президент России Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Президент России Владимир Путин во время встречи с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя.
Звездное небо над Кубанью во время метеорного потока Персеиды.
Звездное небо над Кубанью во время метеорного потока Персеиды.
Председатель правительства Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая по кличке Айк, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Председатель правительства Дмитрий Медведев и щенок пятнистого алабая по кличке Айк, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Жители Шанхая во время тайфуна "Лекима", обрушившегося на Китай.
Полицейские применяют слезоточивый газ во время протестов в Гонконге.
Паломники празднуют Медовый Спас, купаясь в водах Голубой криницы. Ежегодно к этому источнику в Белоруссии приезжают тысячи верующих: его вода считается целебной.
Паломники празднуют Медовый Спас, купаясь в водах Голубой криницы. Ежегодно к этому источнику в Белоруссии приезжают тысячи верующих: его вода считается целебной.
Сирийские мальчики стреляют из игрушечного оружия во время празднования Курбан-байрама.
Сирийские мальчики стреляют из игрушечного оружия во время празднования Курбан-байрама.
Мигрант читает Коран на борту испанского гуманитарного судна Open Arms, дрейфовавшего две недели близ острова Лампедуза из-за отсутствия разрешения на заход в территориальные воды европейских стран.
Мигрант читает Коран на борту испанского гуманитарного судна Open Arms, дрейфовавшего две недели близ острова Лампедуза из-за отсутствия разрешения на заход в территориальные воды европейских стран.
Индонезийские пожарные во время тушения лесов на острове Суматра.
Посетительница израильского пляжа Калия на берегу Мертвого моря.
Копия диплодока в реальном размере, установленная в центре немецкого Бохума.
Копия диплодока в реальном размере, установленная в центре немецкого Бохума.
Восход Луны над горным городом Калаврита в Греции.
Девушки позируют на сцене во время празднования Дня физкультурника в Москве.
Девушки позируют на сцене во время празднования Дня физкультурника в Москве.
Туман над колокольней Никольского собора в Калязине — частично затопленном городе в Тверской области.
Туман над колокольней Никольского собора в Калязине — частично затопленном городе в Тверской области.