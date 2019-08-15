Устроивший стрельбу в Котельниках оказался уроженцем соседней страны

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, который в четверг открыл стрельбу в подмосковных Котельниках и забаррикадировался, оказался уроженцем соседней страны, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
Задержанный является 52-летним уроженцем страны ближнего зарубежья.
Ранее сообщалось, что во время переговоров стрелок потребовал у правоохранителей бутылку коньяка. Силовики его выполнили, а немного позже мужчину задержали. Посетители успели покинуть помещение, никто не пострадал.
Подмосковный главк МВД возбудил дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.