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РИА Новости

Устроивший стрельбу в Котельниках оказался уроженцем соседней страны

21:50 15.08.2019 (обновлено: 23:17 15.08.2019)
21584
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мужчина, который в четверг открыл стрельбу в подмосковных Котельниках и забаррикадировался, оказался уроженцем соседней страны, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
Задержанный является 52-летним уроженцем страны ближнего зарубежья.
Ранее сообщалось, что во время переговоров стрелок потребовал у правоохранителей бутылку коньяка. Силовики его выполнили, а немного позже мужчину задержали. Посетители успели покинуть помещение, никто не пострадал.
Подмосковный главк МВД возбудил дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Сотрудники тамбовского ОМОНа
Вчера, 19:46РИА Новости
Полиция выполнила требование стрелка из Котельников и передала ему коньяк
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МоскваМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Политкорректность и у нас завоняла?
16 августа, 02:33
VPVassya Pupkind
2140100
дожили.Значит,если преступление совершил россиянин,этого скрывать нельзя.А если приехавший мигрант,спустившийся с гор,об этом скромно умолчим.Мало событий в Якутске,Кондопоге?С таким молчанием недолго и до погромов,народ у нас не такой толерантный,"крышу снесет"-не остановишь.Ни полицией,ни законом о разжигании чего-то там.
16 августа, 03:16
Владимир Вышетравский
2100010
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