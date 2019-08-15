Более пяти тысяч нижегородцев повысят квалификацию в рамках нацпроекта

УФА, 15 авг - РИА Новости. Более пяти тысяч жителей Нижегородской области смогут получить профессиональное и дополнительное образование в рамках реализации нацпроекта о производительности труда и демографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Пресс-служба, ссылаясь на губернатора области Глеба Никитина сообщает, что "более 5 тысяч человек в регионе переобучатся в рамках национальных проектов. Так более 3,3 тысяч работников предприятий смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" и более 1,8 тысяч в рамках национального проекта "Демография".

"В настоящее время обучение прошли более тысячи человек. Основная часть работников начнет получать новые знания в сентябре – октябре. Благодаря программам обучения люди смогут получить дополнительную квалификацию, а предприятия повысят эффективность", - цитирует пресс-служба главу области.