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РИА Новости
Нижегородская область

Более пяти тысяч нижегородцев повысят квалификацию в рамках нацпроекта

21:41 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде. Архивное фото
УФА, 15 авг - РИА Новости. Более пяти тысяч жителей Нижегородской области смогут получить профессиональное и дополнительное образование в рамках реализации нацпроекта о производительности труда и демографии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Пресс-служба, ссылаясь на губернатора области Глеба Никитина сообщает, что "более 5 тысяч человек в регионе переобучатся в рамках национальных проектов. Так более 3,3 тысяч работников предприятий смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" и более 1,8 тысяч в рамках национального проекта "Демография".
"В настоящее время обучение прошли более тысячи человек. Основная часть работников начнет получать новые знания в сентябре – октябре. Благодаря программам обучения люди смогут получить дополнительную квалификацию, а предприятия повысят эффективность", - цитирует пресс-служба главу области.
По словам Никитина, заявки на обучение сотрудников в рамках национального проекта "Демография" направили около 60 предприятий, еще 18 предприятий заинтересованы, чтобы их сотрудники повысили квалификацию в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
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