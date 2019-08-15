На севере Москвы локализовали пожар в ангаре

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар в металлическом ангаре на севере Москвы на улице Талдомская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В четверг в 19.15 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Талдомская улица, дом 2Б, где произошло возгорание в металлическом одноэтажном ангаре. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В МЧС уточнили, что угрозы перехода пожара на соседние здания нет.