В Московской области появится система слежения за оборотом отходов

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. На контейнеры для сбора мусора и мусоровозы в Московской области установят датчики слежения – так в регионе будут контролировать оборот отходов. Об этом сообщил телеканал На контейнеры для сбора мусора и мусоровозы в Московской области установят датчики слежения – так в регионе будут контролировать оборот отходов. Об этом сообщил телеканал "360"

О новинке рассказали авторы проекта — специалисты регионального оператора "РТ-Инвест". Прибор представляет собой высокотехнологичный датчик, который устанавливается на мусоровоз.

"В данном случае мы ставим датчик на исполнительный механизм, который будет регистрировать событие, то есть при погрузке контейнера датчик по принципу акселерометра понимает, что механизм был отклонен на определенный угол. Соответственно, при максимальном угле это будет у нас загрузка", — отметил Алексей Морозов, руководитель проектов ООО "СРТ".

Сейчас в Подмосковье мусор вывозится практически бесконтрольно, а после внедрения такой системы вывоз мусора станет полностью прозрачным.

"Каждую секунду мы имеем трекинг этого транспортного средства – где оно находится, что оно делает. Далее мы смотрим: у нас есть остановки, где и сколько времени машина провела. Одна минута, пять секунд — это светофор. Загрузка четырех контейнеров заняла 8 минут", — объяснил Алексей Морозов.

Системы слежения за отходами – российская разработка. Она поможет отследить объемы мусора в Подмосковье. Используя точные данные, проще регулировать следующие стадии производства – переработку, сжигание и захоронение.

"Понятно, что существуют санитарные нормы, когда мусор нужно вывозить раз в сутки. Но здесь оператор может сделать это быстрее, а также есть мусор, который оператор может вывозить, не опираясь на санитарные нормы, а опираясь на степень загрузки контейнеров", — сказал Денис Симакин, генеральный директор ООО "СРТ".