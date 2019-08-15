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РИА Новости

На севере Москвы загорелся ангар

20:09 15.08.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.
"Пятнадцатого августа в 19.15 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Талдомская улица, дом 2Б ... Один человек передан для осмотра наряду скорой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание происходит на площади 300 квадратных метров.
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