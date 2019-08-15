На севере Москвы загорелся ангар

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.

"Пятнадцатого августа в 19.15 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Талдомская улица, дом 2Б ... Один человек передан для осмотра наряду скорой помощи", - говорится в сообщении.