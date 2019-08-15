Более 900 врачей МО получили жилье по программе "Социальная ипотека"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора с 2016 года реализуется программа "Социальная ипотека". За три года в ней приняли участие 914 врачей, сообщил телеканал В Московской области по поручению губернатора с 2016 года реализуется программа "Социальная ипотека". За три года в ней приняли участие 914 врачей, сообщил телеканал "360"

Помимо докторов собственное жилье получили 307 ученых и уникальных специалистов, 131 учитель и воспитатель и 20 тренеров.

"В рамках программы правительство Московской области предоставляет субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы основного долга", — сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В регионе более 1300 специалистов уже получили жилье по программе "Социальная ипотека". Большинство из них – 80 человек – из Красногорска. В конце августа сертификаты на приобретение жилья получат еще 40 человек.

Министерство жилищной политики Московской области до конца 2019 года планирует вручить еще 220 свидетельств врачам, учителям и воспитателям, ученым и уникальным специалистам и тренерам.