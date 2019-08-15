По словам Светланы Бабиной, паники на борту не было. Другой пассажир, Артемий Поляков, отметил, что, по его мнению, удачная посадка произошла не только благодаря мастерству пилота, но и тому, что земля на кукурузном поле была влажной после дождя. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
"Паники не было". Пассажиры – о ЧП с лайнером А321
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Пассажиры А321 "Уральских авиалиний" рассказали, что происходило на борту во время ЧП. Самолет экстренно сел в Подмосковье, в результате жесткой посадки пострадали более 70 человек, в том числе 19 детей, жертв нет.