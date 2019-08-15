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РИА Новости

"Паники не было". Пассажиры – о ЧП с лайнером А321

20:28 15.08.2019
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Пассажиры А321 "Уральских авиалиний" рассказали, что происходило на борту во время ЧП. Самолет экстренно сел в Подмосковье, в результате жесткой посадки пострадали более 70 человек, в том числе 19 детей, жертв нет.
По словам Светланы Бабиной, паники на борту не было. Другой пассажир, Артемий Поляков, отметил, что, по его мнению, удачная посадка произошла не только благодаря мастерству пилота, но и тому, что земля на кукурузном поле была влажной после дождя. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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