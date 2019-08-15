"Паники не было". Пассажиры – о ЧП с лайнером А321

По словам Светланы Бабиной, паники на борту не было. Другой пассажир, Артемий Поляков, отметил, что, по его мнению, удачная посадка произошла не только благодаря мастерству пилота, но и тому, что земля на кукурузном поле была влажной после дождя. Лайнер выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.