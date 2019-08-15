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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ рассказали о мониторинге досрочных выборов в МГД

20:06 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Досрочные выборы в Мосгордуму станут первой проверкой работы региональной мониторинговой рабочей группы, сообщил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
Москвичи в этом году на выборах в Мосгордуму впервые смогут проголосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье, такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.
"Это будет первая проверка работы региональной мониторинговой рабочей группы - как мы сможем организовать процесс мониторинга начала досрочного голосования, когда у разных представителей политических сил совершенно противоположные оценки по этому институту", - сказал Борисов.
По его словам, существует несколько мнений по поводу проведения досрочных выборов. "Одни говорят, что это способствует реализации избирательных прав наших граждан - позволяет тем, кто уезжает куда-то в день голосования, проголосовать досрочно, другие говорят, что это инструмент фальсификаций", - пояснил член Совета.
Борисов отметил, что такой инструмент, как досрочные выборы, должен быть, но нужно обеспечить полный контроль соблюдения требований и норм закона по осуществлению процедур в ходе досрочного голосования.
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"Надеюсь, что мы сможем при помощи наших общественных организаций, нашего московского студенчества решить эту проблему", - заключил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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