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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области развивают негосударственное дошкольное образование

19:50 15.08.2019
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду
© Fotolia / santypan
Ребенок в детском саду. Архивное фото
ТАМБОВ, 15 авг - РИА Новости. В Тамбовской области в рамках реализации национального проекта "Демография" планируется создать не менее 86 дополнительных групп дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, сообщил в четверг РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что для увеличения количества мест в детских садах необходимо использовать весь комплекс возможностей, поэтому по его поручению в регионе создаются разные возможности получения дошкольного образования – как в государственных, так и в частных организациях. В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" с 2020 года предполагается создать дополнительные места в негосударственных организациях за счет средств субсидии из федерального бюджета", - сказал представитель пресс-службы.
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По словам начальника управления образования и науки области Татьяны Котельниковой, которые приводит пресс-служба, средства будут выделяться на создание развивающей среды в дошкольных группах: закупку игрового оборудования, обустройство развивающих зон. "Речь идет о суммах, которые сопоставимы с финансированием на оснащение государственных и муниципальных детских садов. Это очень существенная поддержка", - отметила Котельникова.
Она сообщила, что на прошедшем круглом столе на эту тему представители негосударственного сектора дошкольного образования, индивидуальные предприниматели в этой сфере поддержали идею и выразили готовность принять участие в проекте.
"Люди, которые берут на себя ответственность об открытии такой группы, должны быть профессионально подготовлены. За организационной, методической, технической и консультативной поддержкой они могут обратиться в ресурсный центр по реализации механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. Он создан на базе Центра развития ребенка – детского сада "Возрождение", расположенного в городе Тамбове. Центр будет заниматься подготовкой и отбором кадров, реализацией программ, мониторингом эффективности расходования средств", - уточнила Котельникова.
Она подчеркнула, что главная цель преобразований – сделать дошкольное образование в негосударственном секторе региона конкурентоспособным, отвечающим требованиям государственного стандарта, решить проблему нехватки мест для детей в возрасте до трех лет.
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