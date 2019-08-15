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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

В Северной Осетии открылся Всероссийский день картофельного поля

19:44 15.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботница фермерского хозяйства
Работница фермерского хозяйства
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Работница фермерского хозяйства. Архивное фото
ВЛАДИКАВКАЗ, 15 авг – РИА Новости. Всероссийский день картофельного поля-2019 открылся в четверг в столице Северной Осетии, в двухдневном мероприятии принимают участие более 250 человек – ученые, эксперты-селекционеры, представители агрокомпаний, сообщил РИА новости представитель пресс-службы главы республики.
Форум проходит на базе ООО "ФАТ-АГРО", которое занимается выращиванием зерновых и овощных культур. На предприятии реализован инновационный проект Северо-Кавказского регионального центра по производству семенного картофеля. Одно из центральных событий форума - открытие нового картофелехранилища компании вместимостью 6 тысяч тонн.
"Это значимое для всей сельскохозяйственной отрасли России мероприятие впервые проходит в Северной Осетии. Наша республика имеет богатый опыт и традиции в области семеноводства и, в частности, выращивания и культивирования "второго хлеба", - привели в пресс-службе приветствие главы РСО-Алания Вячеслава Битарова участникам форума.
В условиях малоземелья в республике поставлена задача эффективно использовать имеющиеся площади и заниматься не только производством товарного картофеля, но и выведением элитных сортов, отметил Битаров.
Участники Дня познакомятся с современными методами и особенностями производства оригинального семенного картофеля в условиях высокогорья, технологиями хранения, сортировки и упаковки семенных партий картофеля. На демонстрационном участке будут представлены новые перспективные и наиболее популярные сорта отечественной и зарубежной селекции.
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Деловая программа включает совещание по ключевым темам развития картофелеводства в РФ. Также в программе – выставка продукции производителей РСО-Алания, выставка сельскохозяйственной техники и средств защиты растений.
Как отметили в пресс-службе, посадки картофеля во всех категориях хозяйств РСО-Алания ежегодно занимают около 8 тысяч гектаров. В 2018 году собрано 65,9 тысячи тонн продовольственного картофеля, что составляет 237 % к уровню 2017 года. Это позволяет обеспечить население республики продовольственным картофелем собственного производства.
По прогнозам, урожай продовольственного картофеля в сельскохозяйственных организациях республики в 2019 году составит 78-79 тысяч тонн. Увеличение валового сбора картофеля достигается, в первую очередь, благодаря повышению урожайности картофеля, в том числе, за счет использования высококачественного семенного материала, сообщили в пресс-службе.
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