Французские эксперты помогут в расследовании инцидента с А321 в Подмосковье

ПАРИЖ, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в пятницу прибудут к месту инцидента с A321 "Уральских авиалиний", жестко севшего в Подмосковье.

Самолет "Уральских авиалиний" в четверг выполнял рейс по маршруту Москва - Симферополь. По данным Росавиации, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.