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РИА Новости

Эксперт оценил тенденции развития кризиса в Персидском заливе

19:21 15.08.2019
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© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith Персидский залив
Персидский залив
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Персидский залив. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переход в горячую стадию конфликта в Персидском заливе сейчас невозможен, поскольку подготовка к боевым действиям может занять от полугода до года, сказал в четверг заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
"Переход в горячую стадию конфликта сейчас невозможен, подготовка к боевым действиям может занять от полугода до года, это целый цикл подготовительных мер, для которых сейчас у Трампа нет возможностей", - сказал Макаренко в ходе круглого стола, организованного в МИА "Россия сегодня".
В то же время, по мнению эксперта, Соединённые Штаты занимают позицию, которая позволит им в дальнейшем резко перейти к эскалации ситуации.
"Если Дональду Трампу удастся выйти на второй (президентский - ред.) срок, откроется поле для действий этой американской администрации, более жестких, которые приведут к перекомпоновке ближневосточной ситуации с точки зрения безопасности", - считает Макаренко.
При этом, по его словам, напряжённость в регионе Персидского залива может, в какой-то степени, быть выгодна и Ирану.
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"Иран в определенной степени заинтересован в том, чтобы произошло обострение ситуации в Персидском заливе, чтобы он показал, кто в этом доме хозяин", - считает эксперт.
По мнению Макаренко, создание международной коалиции для обеспечения безопасности в регионе Персидского залива также выгодно Ирану: "Скорее китайские корабли придут в Персидский залив, чем европейские. И неизвестно, будет ли это в пользу Соединённых Штатов или нет. Международный консорциум для обеспечения безопасности, если он возникнет, будет в интересах Ирана и станет для него неким прикрытием".
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Персидский заливДональд ТрампРоссияИранСШАВ мире
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