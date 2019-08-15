Эксперт оценил тенденции развития кризиса в Персидском заливе

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переход в горячую стадию конфликта в Персидском заливе сейчас невозможен, поскольку подготовка к боевым действиям может занять от полугода до года, сказал в четверг заведующий кафедрой теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Вадим Макаренко.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.

"Переход в горячую стадию конфликта сейчас невозможен, подготовка к боевым действиям может занять от полугода до года, это целый цикл подготовительных мер, для которых сейчас у Трампа нет возможностей", - сказал Макаренко в ходе круглого стола, организованного в МИА "Россия сегодня".

В то же время, по мнению эксперта, Соединённые Штаты занимают позицию, которая позволит им в дальнейшем резко перейти к эскалации ситуации.

"Если Дональду Трампу удастся выйти на второй (президентский - ред.) срок, откроется поле для действий этой американской администрации, более жестких, которые приведут к перекомпоновке ближневосточной ситуации с точки зрения безопасности", - считает Макаренко.

При этом, по его словам, напряжённость в регионе Персидского залива может, в какой-то степени, быть выгодна и Ирану.

"Иран в определенной степени заинтересован в том, чтобы произошло обострение ситуации в Персидском заливе, чтобы он показал, кто в этом доме хозяин", - считает эксперт.