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РИА Новости

Жительница Кировской области зарезала двухлетнего сына

19:17 15.08.2019 (обновлено: 05:17 16.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мать убитого двухлетнего ребенка призналась на допросе, что зарезала сына потому, что он мешал ей отдыхать, сообщается на сайте управления СК по Кировской области.
Ранее стало известно, что вечером в среду в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Дружбы в Кирове найдено тело мальчика 2016 года рождения. На теле ребенка нашли несколько ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
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Следователи задержали мужчину, причастного к убийству. Им оказался 41-летний знакомый матери ребенка, который на момент совершения преступления был пьян.
"Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать. Данный факт также подтверждается показаниями очевидцев произошедшего и иными доказательствами, полученными в рамках проведения комплекса первоначальных следственных действий", - говорится в сообщении.
Женщина задержана, её допросили в качестве подозреваемой. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и заключении под стражу. Также следователи дадут правовую оценку работе территориальных органов системы профилактики, будет инициирован вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее второго малолетнего ребенка.
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Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
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