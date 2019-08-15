Жительница Кировской области зарезала двухлетнего сына

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мать убитого двухлетнего ребенка призналась на допросе, что зарезала сына потому, что он мешал ей отдыхать, сообщается на Мать убитого двухлетнего ребенка призналась на допросе, что зарезала сына потому, что он мешал ей отдыхать, сообщается на сайте управления СК по Кировской области.

Ранее стало известно, что вечером в среду в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Дружбы в Кирове найдено тело мальчика 2016 года рождения. На теле ребенка нашли несколько ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Следователи задержали мужчину, причастного к убийству. Им оказался 41-летний знакомый матери ребенка, который на момент совершения преступления был пьян.

"Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать. Данный факт также подтверждается показаниями очевидцев произошедшего и иными доказательствами, полученными в рамках проведения комплекса первоначальных следственных действий", - говорится в сообщении.