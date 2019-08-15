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РИА Новости

Полиция ведет переговоры с мужчиной, стрелявшим в магазине в Котельниках

18:50 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Полиция ведет переговоры с мужчиной, устроившим стрельбу в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В МУ МВД России "Люберецкое" Московской области в четверг поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что в магазин вошел мужчина и один раз выстрелил в потолок из неустановленного оружия.
"Злоумышленник закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры... Проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что продавцы и посетители покинули магазин, пострадавших нет. По информации полиции, мужчина - местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.
Полиция во время операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии, штат Пенсильвания. 14 августа 2019
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В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина с ружьем выстрелил в воздух в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении.
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МВД РФМоскваПроисшествия
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