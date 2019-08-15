Полиция ведет переговоры с мужчиной, стрелявшим в магазине в Котельниках

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Полиция ведет переговоры с мужчиной, устроившим стрельбу в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В МУ МВД России "Люберецкое" Московской области в четверг поступило сообщение о том, что в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. Полиция установила, что в магазин вошел мужчина и один раз выстрелил в потолок из неустановленного оружия.

"Злоумышленник закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры... Проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что продавцы и посетители покинули магазин, пострадавших нет. По информации полиции, мужчина - местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.