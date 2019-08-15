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РИА Новости

Эксперт рассказал о проблемах доступа к страховкам инвалидов и беременных

18:39 15.08.2019
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© Fotolia / aragamiБеременность
Беременность
© Fotolia / aragami
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нормативное регулирование и система присвоения инвалидности сдерживают в РФ упрощение доступа социально уязвимых категорий граждан – инвалидов, ВИЧ-инфицированных и беременных - к страхованию, заявил на пресс-конференции гендиректор "ППФ Страхование жизни" Сергей Перелыгин.
"В этом направлении несколько лет ведется работа, регулятор очень активно к этому подключился и хочет, чтобы условия доступа для этих социально уязвимых групп были смягчены, и им было проще страховаться и получать защиту по кредитному страхованию и страхованию жизни", - сказал Перелыгин.
В частности, ранее отмечалось, что правила страхования компаний ограничивают доступ этих категорий граждан к страховкам.
Одним из сдерживающих факторов является действующие ограничения "антиотмывочного" закона, которые не позволяют оплачивать финансовую услугу стоимостью свыше 15 тысяч рублей без идентификации клиента. "Соответственно, этим людям – инвалидам - придется приходить в офисы, это не всегда удобно, надо развивать онлайн", - отметил он.
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"Второй момент – государство должно больше внимания уделять борьбе с мошенничеством в этом направлении. Соответственно в области присвоения инвалидности надо наводить порядок. Сейчас инвалидность предоставляет ряд полезных для граждан моментов, и это является таким трендом", - продолжил страховщик. Он отметил, что фиксировался случай, когда в Ростовской области было выявлено 10 тысяч фиктивных инвалидностей. "И я вас уверяю, что такая область у нас не одна, а таких областей много", - считает он.
Страховщикам также необходимо открыть доступ к медицинским данным с согласия клиента, чтобы клиенты не ходили по лечебным заведениям и не собирали справки и документы.
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