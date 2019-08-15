Найденного в омской тайге мальчика осматривают врачи

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, который провел два дня в сибирской тайге, находится в отделении анестезиологии и реанимации Большереченской районной больницы в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному, сообщили журналистам в правительстве Омской области.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что ребенок найден живым в нескольких километрах от места пропажи одной из поисковых групп. На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Омск" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что мальчик найден в 800 метрах от штаба поисковой группы. Поисковики сообщают, что ребенок мог сам ходить, и оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.

Ребенка на скорой помощи перевезли в Большереченскую районную больницу.

По информации министерства здравоохранения Омской области, на данный момент состояние ребенка ближе к удовлетворительному.

"Во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, он был согрет, накормлен. Эти мероприятия позволили стабилизировать состояние малыша. Сейчас Коля Бархатов находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице. Его осматривают врачи, проводится лабораторное и инструментальное обследование, продолжается проведение интенсивной терапии", - сообщили в пресс-службе губернатора.

По ее данным, с ребенком будет работать психолог. Глава области Александр Бурков поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках ребенка.

"Все мы переживали за судьбу малыша. Вся страна следила за поисковой операцией в Большереченском районе. Очень рад, что Коля сейчас в безопасности . Желаю ему скорейшего выздоровления! Благодарю всех, кто участвовал в его поисках по долгу службы и, конечно же, добровольцев, волонтеров, простых омичей, готовых в любой момент прийти на помощь. Откликнулась вся страна – к нам приехали волонтёры из других регионов. Именно сплоченность помогла спасти жизнь ребенку. Наш народ умеет объединяться в сложных ситуациях и главное – не сдаваться даже тогда, когда кажется, что надежды мало. Те, кто нашли мальчика, настоящие герои!", - сказал он.