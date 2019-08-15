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РИА Новости
Омская область

Найденного в омской тайге мальчика осматривают врачи

18:30 15.08.2019 (обновлено: 18:49 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Трехлетний мальчик, который провел два дня в сибирской тайге, находится в отделении анестезиологии и реанимации Большереченской районной больницы в стабильном состоянии, ближе к удовлетворительному, сообщили журналистам в правительстве Омской области.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что ребенок найден живым в нескольких километрах от места пропажи одной из поисковых групп. На официальной странице поискового отряда "Лиза Алерт Омск" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что мальчик найден в 800 метрах от штаба поисковой группы. Поисковики сообщают, что ребенок мог сам ходить, и оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.
Ребенка на скорой помощи перевезли в Большереченскую районную больницу.
По информации министерства здравоохранения Омской области, на данный момент состояние ребенка ближе к удовлетворительному.

"Во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, он был согрет, накормлен. Эти мероприятия позволили стабилизировать состояние малыша. Сейчас Коля Бархатов находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице. Его осматривают врачи, проводится лабораторное и инструментальное обследование, продолжается проведение интенсивной терапии", - сообщили в пресс-службе губернатора.

По ее данным, с ребенком будет работать психолог. Глава области Александр Бурков поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках ребенка.
"Все мы переживали за судьбу малыша. Вся страна следила за поисковой операцией в Большереченском районе. Очень рад, что Коля сейчас в безопасности . Желаю ему скорейшего выздоровления! Благодарю всех, кто участвовал в его поисках по долгу службы и, конечно же, добровольцев, волонтеров, простых омичей, готовых в любой момент прийти на помощь. Откликнулась вся страна – к нам приехали волонтёры из других регионов. Именно сплоченность помогла спасти жизнь ребенку. Наш народ умеет объединяться в сложных ситуациях и главное – не сдаваться даже тогда, когда кажется, что надежды мало. Те, кто нашли мальчика, настоящие герои!", - сказал он.
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Вчера, 14:33Радио
"Коля найден! Жив". В Омской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
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Омская областьМЧСПроисшествия
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