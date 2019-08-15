В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейского

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина из Вологды ранил полицейского ножом в Химках, следователи возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
По предварительным данным, 15 августа около 03.00 подозреваемый вместе с другом был в лесном массиве на севере столицы, где во время патрулирования их заметили полицейские. После требования предъявить документы мужчины попытались скрыться.
"Оказавшись на территории городского округа Химки, они были настигнуты сотрудниками полиции. В этот момент подозреваемый ножом нанес полицейскому ранение в область живота", - заявила Врадий.
По ее словам, при осмотре автомобиля, на котором мужчина приехал в Москву из Вологды, найдены наркотики. По данному факту проводится проверка, наркотическое вещество направлено на исследование.
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"Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУСК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Вологды, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - сообщила Врадий.