В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома 2 на Старой площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются", - рассказал собеседник агентства.
Информация по пострадавшим уточняется, заключили в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, пострадали люди, находившиеся в автомобиле.
"Автомобиль Skoda въехал в автобусную остановку, пострадали три человека в автомобиле. На остановке пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.