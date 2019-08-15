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РИА Новости

В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

18:05 15.08.2019 (обновлено: 18:39 15.08.2019)
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© Фото : страница в "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСКПоследствия ДТП на Старой площади в Москве
Последствия ДТП на Старой площади в Москве
© Фото : страница в "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома 2 на Старой площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются", - рассказал собеседник агентства.
Информация по пострадавшим уточняется, заключили в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, пострадали люди, находившиеся в автомобиле.
"Автомобиль Skoda въехал в автобусную остановку, пострадали три человека в автомобиле. На остановке пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Последствия ДТП с участием четырех автомобилей на Тверской улице в Москве. 6 августа 2019
6 августа, 14:01РИА Новости
В Москве на Тверской улице столкнулись четыре автомобиля
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