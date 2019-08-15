В центре Москвы автомобиль выехал на остановку

Последствия ДТП на Старой площади в Москве

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на автобусную остановку у дома 2 на Старой площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются", - рассказал собеседник агентства.

Информация по пострадавшим уточняется, заключили в пресс-службе.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, пострадали люди, находившиеся в автомобиле.