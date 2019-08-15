Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T18:02Z
https://ria.ru/20190815/1557548347.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1036x0_80_0_0_d1a6da3063892391194c10e24714f733.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан увеличит число ресурсных центров по подготовке кадров к 2020 году

18:02 15.08.2019
22
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Татарстан в 2020 году увеличит число ресурсных центров по подготовке кадров с нынешних 37 до 41, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"Совместно с ведущими работодателями созданы 37 современных ресурсных центров подготовки кадров. Планируем довести их количество в 2020 году до 41", - сказал Минниханов в ходе совещания работников сферы образования и науки Татарстана.
Стетоскоп
13 августа, 21:29Республика Татарстан
Передвижные поликлиники приедут к сельским жителям в Татарстане
По словам президента республики, успешно развивается в Татарстане сеть специализированных лицеев-интернатов для одаренных детей (в настоящее время их 15), на раскрытие научно-технического потенциала молодежи нацелены и созданные центры молодежного, инновационного творчества (их сейчас 19), кванториумы (действуют в трех городах республики).
Как отметил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, на создание (ремонт, оснащение новым оборудованием) ресурсных центров за шесть лет из бюджета республики выделено более 5 миллиардов рублей.
В 2018 году федеральные гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму свыше 80 миллионов рублей получили два колледжа Татарстана. В текущем году федеральную поддержку в рамках федеральных проектов "Цифровая образовательная среда" и "Молодые профессионалы" получат 20 образовательных учреждений среднего профессионального образования. На базе Казанского педагогического колледжа планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки. Основным критерием для создания ресурсного центра на базе того или иного учебного заведения, по словам министра, является тесная связь с работодателем, его заинтересованность в развитии образовательной организации и участие в учебном процессе.
Женщина с детьми
7 августа, 15:32Республика Татарстан
В Татарстане запустят проект содействия занятости молодых мам
"Сегодня не все заказчики кадров готовы ждать три-четыре года для получения специалистов нужной им квалификации. Поэтому одной из важнейших задач ресурсных центров является гибкое реагирование на такие запросы и реализация соответствующих краткосрочных программ подготовки и переподготовки рабочих кадров", - добавил Бурганов.
В прошедшем году, по его информации, системой среднего профессионального образования республики было реализовано свыше 800 краткосрочных образовательных программ более чем для 20 тысяч человек.
000001
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанОбщество
Рекомендуем
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Более пяти тысяч нижегородцев повысят квалификацию в рамках нацпроекта
РИА
Новости
Женщина
В Самарской области более тысячи предпенсионеров пройдут обучение
Онлайн-занятие
В Чувашии для школьников стартуют новые курсы программирования
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019
Оливия Колман рассказала, почему ей тяжело играть Елизавету II в "Короне"
Лента
новостей
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
В Волгоградской области появится новый ледовый дворец
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о новых правилах общения ученых с иностранцами
Новочебоксарск
В Новочебоксарске откроется детский технопарк "Кванториум"
Актер Кайл Чандлер
Кайл Чандлер снимется с Джорджем Клуни в фильме "Доброе утро, полночь"
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Булаев: до участия в выборах по всей стране допустили около 90% кандидатов
Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
Мосгорсуд оставил в СИЗО восьмого фигуранта дела о беспорядках
Яма на дороге
Порядка 296 тысяч дорожных ям устранено в Подмосковье с начала 2019 года
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В СПЧ рассказали о мониторинге досрочных выборов в МГД
Беременность
Эксперт рассказал о проблемах доступа к страховкам инвалидов и беременных
Международная космическая станция
Российские специалисты провели первый этап коррекции орбиты МКС
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
В Москве согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния