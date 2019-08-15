Татарстан увеличит число ресурсных центров по подготовке кадров к 2020 году

КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Татарстан в 2020 году увеличит число ресурсных центров по подготовке кадров с нынешних 37 до 41, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"Совместно с ведущими работодателями созданы 37 современных ресурсных центров подготовки кадров. Планируем довести их количество в 2020 году до 41", - сказал Минниханов в ходе совещания работников сферы образования и науки Татарстана.

По словам президента республики, успешно развивается в Татарстане сеть специализированных лицеев-интернатов для одаренных детей (в настоящее время их 15), на раскрытие научно-технического потенциала молодежи нацелены и созданные центры молодежного, инновационного творчества (их сейчас 19), кванториумы (действуют в трех городах республики).

Как отметил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, на создание (ремонт, оснащение новым оборудованием) ресурсных центров за шесть лет из бюджета республики выделено более 5 миллиардов рублей.

В 2018 году федеральные гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму свыше 80 миллионов рублей получили два колледжа Татарстана. В текущем году федеральную поддержку в рамках федеральных проектов "Цифровая образовательная среда" и "Молодые профессионалы" получат 20 образовательных учреждений среднего профессионального образования. На базе Казанского педагогического колледжа планируется создать центр опережающей профессиональной подготовки. Основным критерием для создания ресурсного центра на базе того или иного учебного заведения, по словам министра, является тесная связь с работодателем, его заинтересованность в развитии образовательной организации и участие в учебном процессе.

"Сегодня не все заказчики кадров готовы ждать три-четыре года для получения специалистов нужной им квалификации. Поэтому одной из важнейших задач ресурсных центров является гибкое реагирование на такие запросы и реализация соответствующих краткосрочных программ подготовки и переподготовки рабочих кадров", - добавил Бурганов.