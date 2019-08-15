В Москве прошла ежегодная digital-конференция NextM

МОСКВА, 15 авг – Пресс-служба GroupM. В Конгресс-центре ЦМТ 25 июля состоялась ежегодная digital-конференция В Конгресс-центре ЦМТ 25 июля состоялась ежегодная digital-конференция NextM , организованная GroupM , ведущей международной медиа-инвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker. Digital-конференция NextM проходит ежегодно по всему миру. В этом году в Москве собрались более 900 экспертов рекламной области, представителей рекламодателей и партнеров GroupM.

Тема конференции NextM в этом году – "Behind the Black Mirror". Гости заглянули "по ту сторону черного зеркала", где технологии стремительно проникают в жизнь человека и дают огромные возможности влияния на мысли и образ жизни людей. 17 российских и зарубежных экспертов поделились своим видением будущего digital, свежими инсайтами и реальными кейсами из различных областей бизнеса и технологий.

Мария Колосова, CEO GroupM по России и СНГ, открывала конференцию и осветила основные тренды digital-среды.

Выступление Джима Кридлина (Jim Cridlin), Global Head of Innovation Mindshare, было посвящено тому, как сейчас меняется персонализация: с "реактивного" типа персонализации (когда она выстраивается на основе действий аудитории) мы переходим на "проактивный" тип – технологиям для того, чтобы выстроить персонализированный продукт достаточно считывания пассивных сигналов, например, эмоций человека.

Спикеры агентства MediaCom Наталия Балута, Head of Knowledge, и Кирилл Никитин, Strategic Group Head, на примере реальных кейсов рассказали, как находить источники роста бизнеса и предсказывать будущее за счет данных: региональных различий, медиаактивности людей и описания узких сегментов.

Приглашенный спикер NextM – Артур Хачуян, основатель Tazeros Global Systems, представил свое видение того, какие навыки могут потерять люди из-за появления и развития технологий. Одна из важнейших тенденций – люди разучились фильтровать информацию и отличать настоящую от ложной.

Прикладному применению технологий была посвящена отдельная секция конференции – "Мастерская", которую открывал Ярон Фаризон, СЕО MediaCom в России. Спикеры агентств Mindshare, MediaCom и Wavemaker представили гостям новые решения в области создания персонализированного контента, поделились инсайтами работы с голосовыми технологиями и заглянули в будущее eCommerce.

Первая презентация секции "Мастерская" была о том, как брендам упростить и повысить эффективность работы с блогерами. Иван Шавров, Head of Content, Wavemaker, и Александра Кондраштина, Chief Digital & Innovation Officer, MediaCom, представили платформу [m] influence, с помощью которой можно взаимодействовать с блогерами, учитывать их силу влияния и соответствие их имиджа имиджу бренда, закупать их программным методом и масштабировать, используя уникальные таргетинги.

Денис Шолохов, Account Director, Wavemaker, и Елена Перельдик, Modelling Manager, Mindshare, представили решения Targetgraph и Content Scoring для создания персонализированного контента и актуальных сообщений аудитории.

Дмитрий Твердохлеб, Strategy Director Mindshare, рассказал о направлении VOICE.CONTENT+ (Mindshare) и о том, как такие голосовые технологии, как аудиобрендинг, интеграции в голосовой поиск и помощников помогают более эффективно решать бизнес-задачи.

В закрывающем выступлении секции "Мастерская" Дмитрий Ануреев, MBA Lead, MediaCom, и Григорий Богачев, MBA SEO&eCom Team Lead, MediaCom, рассказали, как подход SPARC помогает брендам повышать свои продажи через сторонний eCommerce, позволяя лучше отслеживать ситуацию на электронных полках в реальном времени и оперативно реагировать на изменения.

Продолжая тему онлайн-торговли, Дмитрий Антохин, Strategic Planning Director, Mindshare, и Андрей Марченко, Digital Client Lead, Mindshare, выделили несколько ключевых трендов eCom:

- Развитие eCom мега-брендов (таких, как WeChat);

- Ослабление брендов-производителей;

- Консолидация больших объемов данных в eCom;

- Более интересный и эффективный потребительский опыт;

- Повышение эффективности маркетинга в целом.

Завершило конференцию выступление журналиста, паралимпийца Дмитрия Игнатова. Он посвятил свое выступление тому, как технологии вкупе с человеческим характером могут творить невероятные вещи. Дмитрий поделился техническими новинками для людей с ограниченными возможностями и рассказал про свой опыт использования умных гаджетов в тренировках.