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РИА Новости

Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга

17:36 15.08.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпромбанка"
Логотип Газпромбанка
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип "Газпромбанка". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга, сообщил журналистам представитель банка.
"Мы получили обращение группы "Мечел". Банк изучает обращение, будет готов прокомментировать после его всестороннего анализа и получения пояснений "Мечела" на вопросы банка", - сказал представитель банка.
В июле ВТБ и Сбербанк, также являющиеся основными кредиторами "Мечела", сообщили, что "Мечел" предложил им перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы.
Согласно достигнутым в конце 2016 года договоренностям с банками (основные кредиторы "Мечела" - ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк), "Мечел" должен начать погашать тело долга в апреле 2020 года равными частями в течение двух лет. Срок погашения основного долга установлен на апрель 2022 года. Компания рассчитывает завершить новый переговорный процесс к концу этого года.
В настоящее время 92% задолженности группы реструктурировано, в рублях представлено 65% от общего объема долга. Основные российские государственные банки-кредиторы являются держателями 88% задолженности (347,5 миллиарда рублей на конец мая).
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МечелГазпромбанкЭкономика
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