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РИА Новости

В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

17:31 15.08.2019 (обновлено: 17:44 15.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОЛГОГРАД, 15 авг – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками на трассе под Ростовом-на-Дону, три человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По данным ведомства, сегодня в 15.45 на трассе "Дон" в Аксайском районе Ростовской области водитель пассажирского автобуса "Ростов-на-Дону - Гуково", который, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двумя грузовиками.
"В настоящее время за медицинской помощью обратились три человека: водитель и двое пассажиров автобуса", - сообщили РИА Новости в полиции.
По информации пресс-службы Росавтодора, из-за ДТП затруднено движение на протяжении 5,5 километра.
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УГИБДДРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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