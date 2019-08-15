В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

ВОЛГОГРАД, 15 авг – РИА Новости. Автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками на трассе под Ростовом-на-Дону, три человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По данным ведомства, сегодня в 15.45 на трассе "Дон" в Аксайском районе Ростовской области водитель пассажирского автобуса "Ростов-на-Дону - Гуково", который, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двумя грузовиками.
"В настоящее время за медицинской помощью обратились три человека: водитель и двое пассажиров автобуса", - сообщили РИА Новости в полиции.
По информации пресс-службы Росавтодора, из-за ДТП затруднено движение на протяжении 5,5 километра.