Порядка 296 тысяч дорожных ям устранено в Подмосковье с начала 2019 года

"В 32 муниципальных образования Московской области завершился ямочный ремонт на региональных и муниципальных дорогах. На сегодняшний день устранено порядка 296 тысяч ям, в том числе более 82 тысяч на муниципальных и около 214 тысяч - на региональных дорогах ", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.