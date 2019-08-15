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РИА Новости
Новости Подмосковья

Порядка 296 тысяч дорожных ям устранено в Подмосковье с начала 2019 года

17:30 15.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯма на дороге
Яма на дороге
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Порядка 296 тысяч дорожных ям устранено в 32 муниципалитетах Московской области с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В 32 муниципальных образования Московской области завершился ямочный ремонт на региональных и муниципальных дорогах. На сегодняшний день устранено порядка 296 тысяч ям, в том числе более 82 тысяч на муниципальных и около 214 тысяч - на региональных дорогах ", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

По его словам, с начала года в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) было зарегистрировано более 304 тысяч ям.
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