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РИА Новости
Рязанская область

Гана заинтересована в расширении обучения студентов в Рязанской области

17:24 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обсудил с посолом Ганы в РФ Лесли Акуа Акяа Опоку-Варой расширение сотрудничества в сфере образования.
Любимов встречался с послами Ганы Лесли Акуа Акяа Опоку-Варой и Уганды Джонсоном Агару Олву в рамках делового форума "Дни международного бизнеса в Рязани".
"Гана позиционирует себя как страна, в которой должно максимально развиваться сельское хозяйство, заинтересовались обучением студентов не только в медицинском университете, 67 человек уже учится в нашем Рязанском медуниверситете, но и в аэротехнологическом университете, радиотехническом. Образование, экономика, торговля и инвестирование наших предприятий туда (в африканские страны) - это все равно прибыль наших предприятий, она будет приводиться в Россию. Это те малые возможные направления сотрудничества, которые мы сегодня обсудили", - сказал губернатор журналистам, отметив, что сотрудничество со странами Африки - это очень перспективное направление.
Деловой форум "Дни международного бизнеса в Рязани" проходит в рамках второго международного форума древних городов 16-17 августа. Международный форум древних городов проходит с 14 по 18 в Рязани, в нем принимают участие делегации из 55 городов 35 стран.
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Рязанская областьГанаАфрикаРоссияЭкономика
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