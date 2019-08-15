Гана заинтересована в расширении обучения студентов в Рязанской области

"Гана позиционирует себя как страна, в которой должно максимально развиваться сельское хозяйство, заинтересовались обучением студентов не только в медицинском университете, 67 человек уже учится в нашем Рязанском медуниверситете, но и в аэротехнологическом университете, радиотехническом. Образование, экономика, торговля и инвестирование наших предприятий туда (в африканские страны) - это все равно прибыль наших предприятий, она будет приводиться в Россию. Это те малые возможные направления сотрудничества, которые мы сегодня обсудили", - сказал губернатор журналистам, отметив, что сотрудничество со странами Африки - это очень перспективное направление.